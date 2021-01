"Da oggi i punti pesano di più". Conte si prepara al girone di ritorno, a partire dal Benevento

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha presentato la gara contro il Benevento in conferenza stampa. "Sono contento per Inzaghi, dopo la promozione si sta confermando in Serie A. Inizia il girone di ritorno, pesano i punti per tutti, per chi si deve salvare, per chi gioca per la Champions, per chi gioca per lo Scudetto. Ci sarà più attenzione da parte di tutti".