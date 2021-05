Da un Inter all'altro: Beckham vuole portare Ashley Young in MLS. Ma c'è anche il Watford

vedi letture

L'Inter Miami chiama Ashley Young in MLS. Come riporta questa mattina The Sun, non ci sarebbe solamente il Watford sulle tracce del laterale in scadenza di contratto coi nerazzurri. L'esperto nazionale inglese, in uscita dall'Inter e dalla Serie A, avrebbe ricevuto infatti un'allettante proposta dal club del suo connazionale David Beckham in vista della prossima stagione.