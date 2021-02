Dall'Argentina: il Racing pensa a Juan Brunetta. A Parma sta trovando poco spazio

vedi letture

Il Racing pensa a Juan Brunetta. Secondo quanto riportato da Tycsports il club argentino ha messo nel mirino il giocatore del Parma che non sta trovando molto spazio in questa sua prima stagione in Italia ma la trattativa non sarà semplice, visto che il club ducale ha un obbligo di riscatto nei confronti del Godoy Cruz che scatterà nel momento in cui avrà disputato il 60% delle gare. Difficile dunque che si possa intavolare una trattativa in tempi brevi che coinvolgerebbe tre società.

In Argentina, sarà possibile acquistare calciatori fino al prossimo 19 febbraio.