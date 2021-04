Dall'Inghilterra - Pogba detta le condizioni per il rinnovo: 800mila sterline a settimana

Nuove indiscrezioni di mercato per quanto riguarda Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United - come riportato dal Daily Star - sta già dettando le condizioni per il rinnovo. A quanto pare l'ex calciatore della Juventus avrebbe chiesto 800mila sterline a settimana, circa un milione di euro, per poter gestire anche i diritti di immagine. Real Madrid, Juventus e PSG - si legge - sono a conoscenza delle condizioni per un'eventuale accordo: l'attuale contratto tra il campione del mondo e i Red Devils scade nel 2022, ma le condizioni per proseguire insieme sono proibitive.