Dalla Fiorentina al Cagliari: il calendario del Genoa da qui a fine stagione

Situazione ideale per il Genoa di Ballardini, bravissimo a rigenerare una squadra che rischiava di retrocedere e che ora, con la vittoria dell’ultimo turno con il Parma, è praticamente a un passo dalla salvezza con i suoi 31 punti. Tante le opportunità per raggiungere quota 40, ma la sensazione è che l’infrasettimanale contro il Benevento, il 21 di marzo, e il successivo impegno contro lo Spezia, tre giorni dopo, può essere cruciale per un finale di stagione senza particolari problemi. Anche perché entrambe le sfide si giocheranno al Ferraris, sfruttando magari il fattore campo. L’ultima partita è contro il Cagliari, in Sardegna, ma il Genoa potrebbe essere già salvo.

03.04 Genoa-Fiorentina

11.04 Juventus-Genoa

18.04 Milan-Genoa

21.04 Genoa-Benevento

24.04 Genoa-Spezia

02.05 Lazio-Genoa

09.05 Genoa-Sassuolo

12.05 Bologna-Genoa

16.05 Genoa-Atalanta

23.05 Cagliari-Genoa