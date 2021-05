Dalla Francia: Milan su Romain Faivre, centrocampista polivalente del Brest

Secondo quanto rivela Le Parisien, il Milan avrebbe manifestato un concreto interesse per Romain Faivre, centrocampista classe 1998 in forza al Brest; esterno capace di giocare sia a destra che a sinistra, il 22enne ha disputato 34 partite in questa stagione di Ligue1 mettendo a referto 6 goal e 5 assist. Dopo Kalulu e Tatarusanu, Maldini guarda ancora alla Francia per rafforzare la squadra messa a disposizione di Pioli.