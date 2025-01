Dalla Turchia: il Torino è in trattativa con il Fenerbahce per riportare Ünder in Serie A

Che Cengiz Under (27 anni) in questo gennaio torni a calcare i campi della Serie A? Possibile, stando alle notizie che arrivano dalla Turchia. Secondo il portale Sports Digitale, infatti, il Torino avrebbe ufficialmente avviato la trattativa con il Fenerbahce per arrivare all'esterno classe 1997 ex Roma.

Intanto ribolle il mercato del Torino, anche in direzione delle uscite, e molto ruota intorno a cosa ne sarà di Ivan Ilic. Il serbo, ormai non più imprescindibile per Vanoli, è al centro di un potenziale trasferimento allo Spartak Mosca, disposto a offrire tra i 15 e i 20 milioni. In caso di cessione, i granata punterebbero su Cesare Casadei, gioiello del Chelsea, su cui c’è però forte concorrenza da parte di Lazio, Atalanta e Napoli.

Parallelamente, il direttore tecnico Davide Vagnati sta lavorando su Tanner Tessmann del Lione, giocatore che Vanoli conosce bene dai tempi di Venezia, e che potrebbe rappresentare un rinforzo immediato. Il Toro guarda anche al futuro: nel mirino c’è Tino Anjorin, talentuoso centrocampista dell’Empoli. La strategia prevede di cedere Adrien Tameze proprio al club toscano, valutato 3 milioni, aggiungendo un conguaglio di 4 milioni e lasciando Anjorin in prestito all’Empoli fino a fine stagione. Un’operazione simile a quella che portò Samuele Ricci a Torino, con ottimi risultati.