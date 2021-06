Dani Ceballos oltre a Ziyech. Il Milan lavora col Real Madrid, l'ingaggio non sarebbe un problema

Non solo Hakim Ziyech. Il Milan continua a seguire con grande interesse anche la situazione di Dani Ceballos, centrocampista spagnolo di rientro al Real Madrid dopo la stagione all'Arsenal. Ceballos piace per qualità e duttilità, visto che potrebbe giocare come play alla Bennacer ma pure qualche metro più avanti come rifinitore. E l'ingaggio, poi, non sarebbe un problema visto che la richiesta è di 3 milioni netti a stagione. Il Real Madrid vorrebbe una cessione a titolo definitivo, ma secondo la Gazzetta dello Sport anche un'operazione in prestito potrebbe andare in porto.