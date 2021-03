Danimarca, Eriksen out con Israele. Il CT Hjulmand: "Spero ci sia per le prossime due partite"

Se Croazia e Slovacchia non perdono le speranze di avere i propri giocatori dell'Inter nei prossimi impegni delle loro Nazionali, Kasper Hjulmand, ct della Nazionale danese, getta momentaneamente la spugna e annuncia l'intenzione di non convocare Christian Eriksen almeno per la partita contro Israele. Questo è quanto dichiara il commissario tecnico come riportato dalla pagina Twitter della Dbu: "Tutti conoscono le grandi qualità e il ruolo importante di Christian nella nostra Nazionale. Pertanto, mi dispiace molto non poterlo avere a disposizione per la partita contro Israele. Speriamo che possa essere a disposizione per le gare contro Moldova e Austria".