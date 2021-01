De Zerbi: "Rammarico contro Inter, Atalanta e Milan? No, mi dispiace per gli infortunati"

vedi letture

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a SassuoloChannel alla vigilia della gara in casa della Juventus, ripercorrendo il campionato fin qui disputato: "Rammarico con Inter, Atalanta e Milan? No, il rammarico è quello di non aver avuto giocatori determinanti nel pieno della loro condizione, come Djuricic, Caputo, Boga, Magnanelli, giocatori determinanti. Non voglio regali, cambia l'anno e a Natale si cerca qualocsa sotto l'albero e io non cerco niente sotto l'albero, cerco la condizione migliore di giocatori migliori che spostano. Se abbiamo fatto bene senza questi, possiamo solo migliorare. Magnanelli ha giocato 2 partite, non è al 100% ma è determinante già così, figuriamoci quando migliorerà. Stessa cosa Caputo. Questi giocatori li farò giocare anche quando non sono al 100% perché sono importanti e proprio perché se voglio raggiungere il 100% lo riesco a raggiungere attraverso la gara e non solo con l'allenamento".

Clicca qui per leggere tutte le parole di De Zerbi in conferenza stampa!