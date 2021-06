De Zerbi: "Raspadori ha già dimostrato di poter fare la differenza. È l'ideale per la Nazionale"

Roberto De Zerbi ha da poco lasciato la Serie A ma è già tornato a parlare del suo Sassuolo, che ha lanciato tre giocatori in Nazionale tra cui un giovanissimo Raspadori, ormai sulla bocca di tutti: "Abbiamo puntato tanto su di lui. È molto forte - ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport - E la Nazionale gioca un calcio adatto a lui. Ha già dimostrato di poter fare la differenza in A. Non è solo bravo in area di rigore, ma quando si mette a ricucire il gioco lo fa da vero numero 10. Ci ha messo poco a conquistarmi. Nel mio primo anno al Sassuolo lo portai in ritiro e capimmo subito quanto era bravo". Poi parlando degli altri azzurri: "Locatelli aveva bisogno di resettare l'exploit di inizio carriera. Berardi ha avuto un calo fisiologico ma noi lo abbiamo aiutato a riprendere il cammino".