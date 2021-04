De Zerbi: "Squinzi chiese di giocare bene ed attaccare: e mi rimbomba ancora nelle orecchie"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato a Nero&Verde del suo rapporto con Giorgio Squinzi: "Le sue parole ti penetravano, ti contagiavano. Quando ci siamo conosciuti mi disse 'Roberto ti chiedo di vedere la squadra giocare bene e di attaccare'. E questo mi rimbomba ancora nelle orecchie. Fare l'allenatore è pesante nel senso che ti assumi delle responsabilità che a me piace portare a termine e quando penso al Dottore mi dico che sto rispettando quella parola che avevo dato e che sto rispettando la responsabilità presa".

Critiche e complimenti?

"Le guardo tutte, mi fanno arrabbiare, ne tengo conto. Sono distruttive, fatte da invidiosi e da gente che critica per partito preso. Cerco di farmi una corazza per andare avanti perché oggi il mondo del fai e disfa in 5 minuti, quando va bene è tutto dovuto e quando va male sei l'unico capro espriatorio. Questo è uno degli aspetti dove sono diventato più riflessivo. I complimenti dei colleghi, di gente di calcio, come Guardiola, Sarri, Rummenigge, mi hanno fatto molto molto piacere".