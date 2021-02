Del Piero: "Spero di vedere la stessa Juve del Camp Nou. Pirlo sa come si gioca sui 180'"

Nel pre gara di Porto-Juventus, ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato dei bianconeri e di che tipo di gara si aspetta: "Mio auguro di vedere la Juve come al Camp Nou nell'ultima di Champions giocata ma Pirlo sa che si gioca in 180 minuti. Il Porto non ha mai preso gol in casa, Ronaldo cerca i record: sarà una bella partita".