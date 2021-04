Destro chiama, Vlahovic risponde: finisce 1-1 il primo tempo fra Genoa e Fiorentina

Finisce in parità la prima frazione di gara al "Ferraris" fra Genoa e Fiorentina. Il primo squillo è dei padroni di casa con un cross di Caceres dalla corsia di destra per la testa di Vlahovic ma la sua incornata si spegne sul fondo. Al 12’ Milenkovic prende bene il tempo in area di rigore sugli sviluppi di un calcio di punizione di Pulgar ma Perin è ben piazzato e riesce a bloccare a terra. Alla prima occasione punge il Genoa con un’azione manovrata iniziata da Zappacosta che serve Badelj. L’ex Lazio allarga in area per la sponda aerea in acrobazia di Scamacca che innesca Destro tutto solo davanti a Dragowski. Per il numero 23 del Grifone è un gioco da ragazzi superare Dragowski.

Vlahovic firma il pari - Il pareggio però arriva al minuto 23 con un lancio di Pezzella che trova in area Castrovilli. Il numero 10 viola trova una sponda per la conclusione a botta sicura di Vlahovic che termina alle spalle di Perin. La partita si accende con le due squadre che giocano con l’intensità molto alta. Al 35’ tiro-cross di Caceres dalla destra che Perin devia in corner. Al 42’ Destro aggancia e in corsa coglie il palo anche se la sua posizione di partenza viene valutata come irregolare. Poco prima del duplice fischio, Castrovilli prova una rovesciata in area dopo un campanile di Masiello ma il pallone termina sul fondo.

