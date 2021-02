Deulofeu fa autocritica: "Io devo avere più freddezza, ma l'Udinese ha regalato un tempo"

Dopo la sfida persa 3-0 con la Roma in trasferta, l'attaccante bianconero Gerard Deulofeu ha parlato così ai microfoni di Udinese Tv: "Secondo me abbiamo regalato il primo tempo alla Roma e non abbiamo giocato con l'intensità di cui c'era bisogno. Dovevamo lottare di più sulle seconde palle e abbiamo invece fatto fatica fin da subito. Nel secondo tempo poi abbiamo fatto meglio ma ormai era già troppo tardi, ci abbiamo provato in tutti i modi ma non è andata. Pensiamo alla prossima ora, ma da questa partita dobbiamo imparare qualcosa. Io ci ho provato in tutti i modi, ho cercato lo spazio e avuto le mie occasioni, ma devo trovare una maggior freddezza sotto rete. Dobbiamo giocare con maggiore intensità se vogliamo fare punti, giocare così non ci porterà risultati".