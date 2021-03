Di chi i meriti maggiori? Conte: "Ranocchia, D'Ambrosio, Kolarov e gli altri sono la nostra forza"

A chi vanno i maggiori meriti per il successo dell’Inter sull’Atalanta e più in generale per il primato in classifica? Una domanda a cui Antonio Conte ha risposto in modo particolare ai microfoni di Sky Sport: “Faccio un grandissimo applauso a chi gioca meno come Gagliardini, D'Ambrosio, Kolarov, Ranocchia, Vecino, Young che è di nuovo in condizione o Pinamonti e Sensi. Loro sono la nostra forza. La vera forza è chi sta fuori e ci sono giocatori come D'Ambrosio e Ranocchia che stanno facendo la storia del club. Va fatto un grande plauso a Kolarov, ha portato personalità e saggezza e ci sta dando una grande mano, ha la parola giusta al momento giusto. Questi calciatori vanno ringraziati perché danno maggiore applicazione a chi gioca”.

