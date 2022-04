Di Maria per la Juve? Marani: "Se fa come Tevez, bene. Ronaldo non è servito a crescere"

Ipotesi Angel di Maria per la Juventus. Dalle frequenze di Sky, dove si è parlato di nuovi contatti per l'argentino, Matteo Marani ha commentato così: "Secondo me la strategia che ha seguito per anni la Juve è stata la capacità di unire giovani interessanti, in crescita, di prospettiva, con giocatori di caratura internazionale per creare un mix. In questo c'è stata la chiave della Juve di questi anni, per esempio un giocatore emblematico è stato Tevez, che ha fatto fare un grande salto alla Juve a livello di mentalità. Se il disegno è questo va sostenuto, applaudito e abbracciato. L'importante è che non sia solo il nome per attirare i tifosi, ma che faccia fare un salto in avanti. Per esempio Cristiano Ronaldo non è stato questo, è stato il più grande giocatore della Juve degli ultimi 30 anni, però ha pensato più al suo che a far crescere il gruppo. Se Di Maria fa crescere il gruppo, allora può essere utile".