Djuricic: "Europa? Qualcuno davanti deve cadere. Il Sassuolo raggiungere la Lazio"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il fantasista del Sassuolo Filip Djuricic parla così della stagione del Sassuolo e delle ambizioni dei neroverdi: "L'Europa League sarebbe un sogno, abbiamo la voglia e l'ambizione di arrivarci. Per ora siamo ottavi e non era facile: dietro, e pure di parecchio, ci sono squadre che avevano ambizioni, come Bologna e Fiorentina. Per arrivare in Europa, qualcuno davanti deve cadere. Penso che la Lazio sia raggiungibile: avremo lo scontro diretto in casa, possiamo giocarcela".