Domani Fiorentina-Verona, i convocati di Italiano: Quarta c'è. Gollini ko dopo Istanbul

vedi letture

Diverse assenze per Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina che ha diramato la lista dei giocatori convocati per la gara contro il Verona. Out Milenkovic, i viola recuperano Martinez Quarta in difesa. La notizia da ultim'ora è però legata a Pierluigi Gollini: a seguito di un trauma contusivo al ginocchio rimediato nella sfortunata partita europea contro l'Istanbul Başakşehir, il portiere è out.

Portieri: Cerofolini, Terracciano.

Difensori: Biraghi, Quarta, Ranieri, Terziò, Venuti.

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bonaventura, Duncan, Favasuli, Bianco, Krastev, Maleh, Mandragora, Saponara, Zurkowski.

Attaccanti: Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouame, Cabral, Sottil.