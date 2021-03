Domani Juventus in campo, Pirlo: "La Lazio? Lotterà fino alla fine per arrivare in alto"

Quale può essere la chiave della partita di domani? Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Lazio risponde anche a questa domanda: "La Lazio è una grande squadra che gioca assieme ormai da 5-6 anni, hanno un gioco ben definito e si conoscono bene. I risultati parlano per loro, sono arrivati in Champions dove hanno fatto un ottimo cammino. Sappiamo di affrontare una squadra che lotterà fino alla fine per arrivare in alto. La stiamo preparando al meglio conoscendo le loro caratteristiche con giocatori bravi a ripartire in contropiede e a gestire il pallone soprattutto con le mezzali. Sappiamo che non sarà facile".

