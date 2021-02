Dominio Atalanta, il Napoli non funziona. Ma dopo 45 minuti gara ancora sullo 0-0

vedi letture

Undici tiri contro i quattro del Napoli. Un dominio a tratti decisamente marcato ma un risultato che, per il momento, non premia l'Atalanta. E' finita 0-0 la prima frazione allo stadio Maradona tra la squadra di Gattuso e quella di Gasperini. David Ospina fino a questo momento il migliore in campo, salvato anche da una Dea troppo imprecisa in zona gol.

Per la sfida di questa sera Gattuso ha cambiato modulo, un 3-4-3 con due esterni che di fatto sono terzini come Di Lorenzo e Hysaj. Il tecnico del Napoli ha aggiunto un difensore in più e ha tolto un centrocampista, col risultato di aver consegnato il centrocampo all'Atalanta che in transizione ha fatto il bello e il cattivo tempo.

Pessina, Toloi, ma anche Zapata, Freuler e Muriel. Tanti i protagonisti delle occasioni costruite dalla squadra di Gasp che, però, fino a questo momento non è riuscita a sbloccare la partita: dopo 45 minuti la gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia è sullo 0-0.

Clicca QUI per la diretta testuale del match