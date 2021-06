Donnarumma: "Sempre grato a Mihajlovic. Non dimenticherò mai la settimana dell'esordio in A"

Gianluigi Donnarumma, nella sua intervista a redbull.com, ha parlato anche del suo esordio in Serie A: "Il terzo anno sono andato in ritiro con la prima squadra e a ottobre ho esordito in Serie A. Ho iniziato come terzo portiere, poi è successo quello che è successo. È stata una settimana che non dimenticherò mai, sentivo che c'era qualcosa di strano, poi il sabato sono arrivato al campo per la rifinitura e mi hanno detto che Mihajlovic voleva parlarmi. Quando ti chiama il mister nello spogliatoio capisci che c'è qualcosa. Mi chiese se avevo paura di giocare in Serie A e sapeva che gli avrei risposto di no, non potevo averne. Voleva che giocassi io perché ero il più forte. L'ho ringraziato tanto per la fiducia. C'era un po' di emozione durante la rifinitura, poi ho chiamato subito i miei genitori per dirglielo. Gli dissi di prendere il treno e di salire, non se l'è fatto dire due volte".