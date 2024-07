Ufficiale Dopo la Serie D, la Juventus Primavera e il primo contratto da professionista per Nisci

La Juventus ha depositato nelle scorse ore in Lega Serie A il contratto di un giovane centrocampista che andrà a rinforzare la squadra Primavera. Si tratta di Alessandro Nisci (18 anni), classe 2006 che firma il primo accordo pro con la Juve dopo aver giocato lo scorso anno in Serie D, con il Chisola.

A dare la notizia il giocatore stesso, che sui suoi profili social ha pubblicato un'immagine della firma con la Juventus, accompagnata dalla seguente didascalia: "Sono fiero e orgoglioso di annunciare la firma del mio primo contratto da professionista con la squadra in cui sono cresciuto. Ringrazio la mia famiglia per tutti i sacrifici, la società Juventus per la fiducia e il mio procuratore Gianluca Libertazzi per essermi sempre stato accanto. Fino alla fine".