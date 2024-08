Dovbyk in arrivo a Roma. L'attaccante atteso in città in tarda mattinata

Artem Dovbyk è pronto a sbarcare in Italia per dare il via alla sua nuova avventura con la maglia della Roma. Il centravanti ucraino in arrivo dal Girona, secondo Sky Sport, arriverà all'aeroporto di Ciampino alle 11.50. E come per Matias Soulé pochi giorni fa, è atteso un enorme primo bagno di folla per lui.

Le cifre e i dettagli dell'operazione

Nella giornata di ieri il ds Ghisolfi ha incontrato nuovamente il Girona e si è alzato dal tavolo delle trattative con l'accordo chiuso e definito. Un'operazione importantissima per la rosa a disposizione di Daniele De Rossi, con la Roma che pagherà 32 milioni di parte fissa per il suo cartellino a cui si aggiungeranno bonus futuri e percentuale sull'eventuale rivendita. Per l'attaccante, invece, già pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione.

Lo spoiler dell'agente

Già nella serata di ieri il suo agente Alex Liundovskyi aveva di fatto annunciato la chiusura dell'operazione. Sulle sue storie Instagram infatti era comparsa una foto con la maglia della Roma, il numero 9 (attualmente di proprietà di Tammy Abraham...) ed il nome Artem sulle spalle. Ora il via ufficiale alla nuova avventura, con la Roma giallorossa che è impaziente di accogliere il suo nuovo bomber.