Dove andrà Paulo Dybala? L'Inter c'è, l'Atletico anche. Sullo sfondo il PSG e la Premier League

Inevitabile, il giorno dopo l'annuncio della Juventus del non rinnovo con Paulo Dybala, iniziare a discutere in modo più approfondito di quello che sarà il futuro della Joya. Già da settimane l'Inter è attenta agli sviluppi della situazione e ora qualcosa potrebbe muoversi, visto che dall'Argentina rilanciano la possibilità di un incontro imminente fra l'entourage del giocatore e i dirigenti nerazzurri che avrebbero spazio salariale per avvicinarsi alle sue richieste.

Le piste estere - La pretendente più accreditata all'estero è l'Atletico Madrid, attenta però anche alla situazione di Lautaro Martinez. Il Barcellona in questo momento non sembra una pista concreta, mentre potrebbe diventarlo il PSG in caso di rivoluzione tecnica (che tradotto significherebbe anche addio a Leo Messi). Quindi la Premier League: il Tottenham di Conte e Paratici potrebbe offrigli una possibilità, così come l'Arsenal a caccia di un posto in Champions League e conseguentemente di un mercato di alto livello come dimostra il tentativo per Dusan Vlahovic a gennaio. Questo il punto della Gazzetta dello Sport.