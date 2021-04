Dragowski-show contro l'Atalanta: "Ma sono dispiaciuto, alla Fiorentina servono punti salvezza"

Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato ai social ufficiali del club viola, tornando sulle tante parate che lo hanno visto protagonista in Fiorentina-Atalanta (terminata comunque 3-2 in favore dei nerazzurri: "Ho parato però dispiace perché abbiamo perso la partita e abbiamo bisogno di punti per la salvezza e dobbiamo cercare di farli in ogni partita"