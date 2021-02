Due positivi ma Napoli regolarmente in partenza per Genova. La differenza col caso Juventus

Nessun problema logistico per il Napoli, nonostante in giornata siano arrivate le positività al Covid-19 di Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly. Il Napoli infatte può partire regolarmente per Genova. Ad apprenderlo è Radio Kiss KIss Napoli: "L'Asl ci fa sapere che il Napoli potrà partire regolarmente per Genova dopo la notizia delle positività di Koulibaly e Ghoulam. A differenza di Torino, infatti, non ci sono stati contatti con una squadra che sviluppò un focolaio", il post su Twitter della radio ufficiale.