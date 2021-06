Dumfries al centro del mercato, De Boer: "Se l'è guadagnato e lo sta gestendo bene"

Denzel Dumfries è una delle possibilità per l’Inter del futuro, con l’esterno che si sta mettendo in grande mostra con l’Olanda a Euro2020. Oltre ai nerazzurri Dumfries piace anche al Bayern Monaco ed il suo ct Frank De Boer ne ha così parlato in conferenza stampa: “Ho parlato con lui di come sta gestendo questo momento. Se lo è guadagnato da solo, deve cercare di assorbire ogni attimo. L'ho sentito parlare di recente in un'intervista e credo si sia espresso sull'argomento meravigliosamente”.