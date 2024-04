Dumfries-Inter, le parti hanno ripreso a parlarsi: il punto sul rinnovo dell'esterno olandese

vedi letture

In casa Inter, una delle novità più importanti emerse nelle ultime ore post scudetto - sottolinea oggi Tuttosport - è il fatto che la trattativa per il rinnovo di Denzel Dumfries non sia più arenata in un punto morto: anche per volontà dell’interessato (il che è fondamentale), le parti hanno ripreso a parlarsi e i discorsi si intensificheranno ora che è stata chiusa la pratica scudetto.

Questo vuol dire che l’olandese - forse perché non sono arrivate le offerte che aspettava di ricevere - è disposto a fare un passo indietro rispetto alle richieste autunnali (5 milioni annui per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2025: il doppio per il club in assenza di Decreto Crescita). La fisicità di Dumfries è molto apprezzata da Inzaghi che, finora, ha utilizzato Buchanan - preso per esserne l’erede - spesso e volentieri a sinistra.

Quasi superfluo sottolineare come per l’Inter sarebbe importante rinnovare con Dumfries: in primis perché non si vedrebbe costretta a cercare un altro giocatore sul mercato, poi - ovviamente - perché questo le darebbe più forza nel caso in cui dovessero arrivare offerte dopo l’Europeo.