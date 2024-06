Dumfries: "Io mai al Milan o alla Juve? Amo l'Inter, ma nel calcio non si sa mai"

vedi letture

"Promettere di non andare mai al Milan o alla Juventus? "Come ho già detto io amo l'Inter, ma nel calcio non si sa mai. Anche se ripeto, non ci ho mai pensato perché non voglio andarmene". Parole quelle di Denzel Dumfries che forse non sono proprio quelle che sognavano di sentire i tifosi nerazzurri, ma che racchiudono il suo pensiero.

L'esterno olandese, nell'intervista rilasciata a Sky Sport, ha parlato anche della sua rivalità con Theo Hernandez: "Con lui sono sempre battaglie infuocate ma è normale che sia così in un derby. Io però non ho nessun problema con Theo. Ognuno di noi difende i colori del proprio club. Lui ama il Milan, io amo l'Inter ed è sempre bellissimo affrontarlo in campo perché con lui sono battaglie vere. Ci tengo però a precisare che non io provo nessun odio nei suoi confronti anche se no, non penso che andremo mai a cena insieme. Tra Theo e me c'è solo una rivalità sportiva, noi ci rispettiamo e questo è quel che conta. Io amo lo sport, le rivalità e la tensione delle partite. E poi il derby di Milano è sempre una partita speciale. E questo tipo di duelli come quelli tra Theo e me sono nel DNA di queste partite, rendendolo speciali".