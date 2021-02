Durissimo attacco di Tuttojuve dopo il ko contro il Porto: "Inaccettabile, sveglia!"

"Inaccettabile, sveglia!" E' il titolo proposto da Tuttojuve.com, portale di riferimento per i tifosi bianconeri, dopo la sconfitta rimediata questa sera dalla squadra di Andrea Pirlo sul campo del Porto. La partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League è finita 2-1. "Una Juventus pessima, la peggiore in assoluto, deconcentrata, incapace di creare occasioni - si legge -. Possesso palla inutile ed errori difensivi dal primo minuto alla fine. Ringraziamo Chiesa che ha segnato un gol bellissimo e l'arbitro che non dà un rigore solare, ma che avrebbe forse cambiato i giudizi della partita: la Juventus non meritava di uscire pari dal Dragao".