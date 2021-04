Dybala, Arthur e McKennie tornati con la squadra. Col Napoli la Juve si gioca una fetta di futuro

L’eliminazione dalla Champions League con il Porto, la sconfitta casalinga con il Benevento e la mancata reazione con il Torino, abile a fermare sul pareggio i bianconeri. Tre segnali, tre indizi che fanno una prova piuttosto evidente: la Juventus ha perso le sue, poche, certezze dentro il campo. Un equilibrio sottile sul quale Andrea Pirlo e la sua squadra viaggiavano da inizio stagione che sembra essersi definitivamente rotto con queste tre uscite. Dalla gara con il Napoli di mercoledì passa una fetta, piuttosto considerevole, di futuro: di Madama e della guida tecnica. L’ennesimo incontro giocato con deconcentrazione, poche idee e affidato, solo ed esclusivamente, agli spunti dei soli noti potrebbe portare a valutazioni che, tra le mura della Continassa, a inizio stagione sarebbero state impensabili. Anche per questo motivo, in vista del cruciale appuntamento di mercoledì alle 18:45 all’Allianz Stadium, la Juventus e Andrea Pirlo hanno deciso di porre fine all’esclusione dalla squadra di Dybala, Arthur e McKennie.

DOMENICA AL JTC PER DYBALA, ARTHUR E MCKENNIE - Mercoledì sera la cena prolungata di Dybala, Arthur e McKennie a casa dello statunitense sorpresa dalla forze dell’ordine. Giovedì la scelta da parte della Juventus di multare, in maniera sostanziosa, ed escludere dalla gara con il Torino i tre protagonisti, venerdì la comunicazione ufficiale di Andrea Pirlo e sabato la realizzazione con l’assenza nel derby della Mole, pareggiato 2-2, de tre giocatori. Una settimana turbolenta che si è conclusa nella giornata di domenica con il ritorno in campo, allo Juventus Training Center della Continassa, dei due centrocampisti e dell’attaccante. Consuetò lavoro di scarico per chi ha giocato all’Olimpico Grande Torino, esercitazioni in campo e partitella per il resto della squadra della quale hanno fatto parte anche Dybala, Arthur e McKennie. Salvo sorprese, inaspettate, anche loro faranno parte del gruppo che affronterà il Napoli mercoledì sera quando la Juventus si giocherà un pezzo di futuro. E avrà bisogno del supporto di tutti.