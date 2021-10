Dybala come Pellegrini? Nel nuovo contratto possibili bonus come uomo simbolo

vedi letture

La fedeltà diventa un valore contrattuale per la Serie A. Soprattutto, diventa monetizzabile in maniera molto concreta. Pare sia successo di recente col rinnovo di Lorenzo Pellegrini, il cui nuovo contratto con la Roma, fino al 2026, secondo alcune indiscrezioni, prevederebbe una sorta di bonus legato alla permanenza del giocatore in giallorosso, di anno in anno. Potrebbe accadere anche con il futuro nuovo contratto fra Paulo Dybala e la Juventus. Di per sé già rivoluzionario, perché l’argentino partirà da una base fissa più bonus legati al rendimento, ma questi potranno diventare fissi se raggiungerà per due stagioni gli obiettivi stabiliti. A quel punto, secondo Tuttosport, ulteriori bonus potrebbero essere legati al ruolo di uomo simbolo. Cosa questo possa significare, a oggi, non è ancora chiaro. Ma serve fantasia anche per i rinnovi, e non è escluso che possa trattarsi di un meccanismo simile a quello ipotizzato (e bene chiarirlo, non confermato ufficialmente dalla Roma) per il rinnovo di Pellegrini.