Dybala e il rebus futuro: contatto con l'Arsenal. Arteta chiede informazioni sulla Joya

Quello di Paulo Dybala è un nome che fa rumore anche in Inghilterra. Mentre il Tottenham guarda altrove, secondo ESPN la dirigenza dell'Arsenal avrebbe preso contatti con l'entourage del giocatore per cercare di capirne richieste e pretese per il contratto. Confermati anche i sondaggi da parte di Manchester United e Newcastle per la Joya in scadenza con la Juventus sulla quale c'è l'Inter (ma ancora senza offerta ufficiale).