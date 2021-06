Dybala-Juventus, è di nuovo amore: arriverà una proposta per il rinnovo da 10 milioni

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Paulo Dybala. Andrea Agnelli ha dato l'ok a Federico Cherubini per riaprire il dialogo sul rinnovo di contratto. La Juventus non andrà oltre un'offerta da 10 milioni di euro più bonus: gli verrà proposto dunque un aumento dell'ingaggio, da secondo più pagato della rosa e con la prospettiva di essere il numero uno in caso di addio a Cristiano Ronaldo. Adesso Dybala è in Argentina a Cordoba e aspetta la chiamata di Allegri e del club, pronto a spedire l'agente Jorge Antun in Italia.