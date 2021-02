"Dybala non dovrà operarsi". Dopo Pirlo, ecco la nota Juve: "Farà terapie e differenziato in campo"

"Paulo Dybala non è a rischio operazione. Ha fatto un consulto e adesso vediamo quello che può essere il trattamento migliore e più rapido per tornare in gruppo. I tempi del recupero di Dybala si pensava fossero più veloci ma purtroppo si sono prolungati e non l'abbiamo potuto avere a disposizione". Dopo le parole in conferenza stampa di Andrea Pirlo, arrivano ulteriori aggiornamenti (e conferme, ndr) anche dal report emesso dalla Juventus. Oltre ai convocati, infatti, il club bianconero fa il punto sulle condizioni dell'attaccante argentino: "Paulo Dybala, a seguito dei consulti specialistici effettuati questa settimana, proseguirà con un piano di recupero incentrato su terapie e allenamento differenziato in campo", il comunicato della Juventus, in attesa dunque di eventuali nuovi aggiornamenti nel prossimi giorni.

