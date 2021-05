Dybala, ultima da migliore in campo. Ora la Juve proverà a riaprire le trattative per il rinnovo

vedi letture

Migliore in campo nell’ultima stagione della Juventus, Paulo Dybala resta uno dei tanti capitoli aperti per quanto riguarda il futuro dei bianconeri. Secondo La Stampa, nei prossimi giorni il club riavvierà i contatti con l’entourage del dieci argentino per prolungare l’accordo in scadenza al 30 giugno 2022.