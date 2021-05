Dzeko a Los Angeles? Difficile per le regole MLS: i Galaxy hanno già 3 designated player

Futuro ai Los Angeles Galaxy per Edin Dzeko? È l’indiscrezione rimbalzata dalla Bosnia, grazie anche all’iscrizione a un’università californiana della figlia della moglie del centravanti della Roma. Una destinazione complicata, però, dalle regole vigenti in MLS. I Galaxy hanno infatti già in rosa tre designated player (qui un approfondimento TMW sul funzionamento delle norme MLS), nello specifico si tratta di Jonathan Dos Santos, Javier Hernandez e Kevin Cabral. Di conseguenza, perché l’ingaggio di Dzeko sia possibile, la franchigia di Los Angeles dovrebbe cedere uno dei tre o altrimenti Edin dovrebbe accettare una clamorosa (e decisamente improbabile) riduzione dell’ingaggio: al di fuori dei designated player, lo stipendio massimo per un giocatore in MLS è infatti attorno ai 500 mila euro a stagione.