E' nata la Superlega! Condò: "Ha ragione Piccinini, che noia. Ma 20 club in A sono troppi"

"Il campionato italiano deve passare da 20 almeno a 18 squadre. Sedici sarebbe ottimo, ma almeno a 18 per aumentare il livello tecnico del torneo nazionale e per liberare alcune date per far disputare le gare europee. Un tema che non è stato trattato nelle ultime frenetiche 24 ore è cambiare la governance della Lega e prendere la decisione con la maggioranza semplice, ovvero 11 voti. Fin quando la maggioranza dovrà essere 14 non si tornerà mai a 18 squadre. Parole e pensieri di Paolo Condò, prima firma del giornalismo italiano presenta negli studio di 'Sky'. "Io però sono d'accordo con Piccinini, vedere tutte le settimane un Bayern Monaco-PSG potrebbe risultare un po' noioso".