È nata la Superlega! Crotone, il presidente Vrenna: "È la fine del calcio in Italia"

vedi letture

Il Corriere dello Sport di oggi, riporta alcune dichiarazioni del presidente del Crotone Gianni Vrenna in seguito all'Assemblea della Lega Calcio che si è tenuta ieri in via straordinaria a causa della nascita della Superlega: "È la fine del calcio in Italia. Prevarrà solo l'aspetto economico a discapito della competizione. Le risorse non vengono redistribuite fra tutte le società come avviene nel resto d'Europa dove ogni club ottiene contributi in parti uguali. Alcune squadre hanno fatto ostruzionismo ai tentativi di riformare il sistema dando maggiore sostegno alle piccole società e cambiando la governance della Lega".