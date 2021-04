È nata la Superlega! Fassone: "Stupito dalla tempistica. Il Covid ha accelerato il processo"

L'ex dirigente di Inter e Milan, Marco Fassone, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli commentando la creazione della Superlega: "La tempistica dell'annuncio della Superlega mi ha sorpreso. I 12 club hanno voluto accelerare un discorso che era già noto. Credevo ad un accordo con il nuovo format della Champions League. L'assenza del Napoli? Rispetto agli altri 12 club presenti non ha la stessa 'audience'. Credo che questo sia il motivo principale. Il Covid ha probabilmente accelerato il processo della Superlega. È indubbio che per rinforzare i bilanci la Superlega è una possibilità importante per dare stabilità per il futuro, che può arrivare da una partecipazione certa alla competizione".