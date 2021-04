È nata la Superlega! Ferri (Sky): "Il problema è, cosa propone l'UEFA per non farla partire?"

Il direttore di 'Sky Sport' Federico Ferri ha parlato della nascente Superlega e dei soldi messi sul piatto ai 12 club fondanti per l'inizio di questa nuova competizione: "Possiamo parlare finché vogliamo di accordo con UEFA e FIFA, ma il punto centrale di tutto questo è: quanto c'è sul tavolo dall'altra parte? Perché se JP Morgan finanzia i 12 club che fondano la Superlega per 3.5 miliardi non c'è confronto... Il modello che questi club pongono è un modello contro l'UEFA e il modo in cui spartirsi i soldi. Questo modo di dividere i soldi da parte dell'UEFA non va più bene a questi club", ha detto.