È nata la SuperLega! Nel 2016 incontro in gran segreto, protagonisti i club inglesi

La SuperLega, annunciata ieri, è un progetto che nasce da lontano. Addirittura dal 2016, come ricordato da Tuttosport: in quell’anno Stephen Ross, già patron dei Miami Dolphins in NFL e ideatore dell’International Champions Cup, avrebbe incontrato in gran segreto i dirigenti dei club inglesi coinvolti, nello specifico i due di Manchester, il Liverpool, il Chelsea e l’Arsenal.