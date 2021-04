È nata la Superlega! PSG, Herrera: "Amo il calcio popolare, non posso restare in silenzio"

vedi letture

Dopo la creazione della SuperLega, iniziano ad arrivare le prime reazioni anche da parte dei calciatori, fino a questo momento la componente più "silenziosa" in merito a questa sconvolgente novità. Questo il pensiero di Ander Herrera del PSG, contrario sotto ogni punto di vista alla SuperLega "Sono innamorato del calcio popolare, del calcio dei tifosi, del sogno di vedere la squadra del mio cuore competere contro le più grandi. Se questa SuperLega dovesse andare avanti, questi sogni finirebbero. Si interromperebbero i sogni e le illusioni dei tifosi delle squadre più piccole di potersi conquistare sul campo l'opportunità di competere nei migliori tornei. Amo il calcio e non posso restare in silenzio davanti a tutto questo, credo in una Champions League migliorata, ma non in cui i ricchi rubano ciò che il popolo ha creato, che non è altro che lo sport più bello del mondo".