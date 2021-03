"Eliminazione preventivabile. Ora ripartiamo". Rivedi Gasperini dopo il ko col Real

vedi letture

La nostra partecipazione di questa stagione è stata positiva rispetto allo scorso anno? In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha risposto anche a questa domanda dopo l'eliminazione dell'Atalanta per mano del Real Madrid: "Sotto questo aspetto devo dire di sì, l'esperienza è stata positiva rispetto allo scorso anno. Devo dire che siamo rammaricati non tanto per essere stati eliminati dal Real, ma per via degli episodi che ci sono stati nelle due gare e per l'incapacità nell'esprimerci come sappiamo fare. Adesso abbiamo il campionato, poi ci sarà la sosta e le dieci partite finali. Poi ci sarà la finale a maggio. Oggi è un po' così, da domani ripartiremo e reagiremo sicuramente".