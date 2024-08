Daily Mail: "Juve-Sancho: si può fare". Ma con una mano dal Manchester United

Jadon Sancho possibile colpo last minute della Juventus? Tale ipotesi è tornata di moda negli ultimi giorni. L'inglese piace da tempo ai bianconeri, che però non possono permettersi di pagare lo stipendio da circa 18 milioni di euro lordi a stagione percepito dall'ex Dortmund al Manchester United. La speranza della Juve è che i Red Devils, così come fecero lo scorso anno in occasione della cessione in prestito di Sancho al Borussia, si accollino gran parte del suo compenso.

Della situazione Sancho-Juve ha parlato oggi il Daily Mail: "Il Manchester United ha pagato 100.000 sterline a settimana (circa 120.000€ ndr) durante il prestito di Sancho al Borussia Dortmund, perché il suo stipendio era ben al di là del tetto salariale della squadra tedesca - scrive Luke Power, come riportato da Bianconeranews.it -. La Juventus può offrire però al giocatore una sfida molto interessante dal punto di vista calcistico, visto che è tornata in Champions League dopo essere arrivata terza in Serie A nella scorsa stagione".

Le parole di Ten Hag sul mercato dello United

"Sancho tornerà? Vedremo. Abbiamo una squadra e spero che avremo una squadra con doppio posizionamento. Quando entreremo nella stagione dopo il 1° settembre, allora ciò significa anche che non potrai selezionare tutti i giocatori per una partita. Ma abbiamo bisogno di tutti i giocatori per tutta la stagione. Dobbiamo gestirla, ma anche l'atteggiamento dei giocatori è importante. A volte saranno delusi, ma devono farci i conti. Non si vince in 11, si vince come squadra".