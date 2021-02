Il punto sulla Liga - Passo falso dell'Atlético, ne approfittano Real e Siviglia

Brusca frenata dell'Atlético Madrid nel 24° turno della Liga: i Colchoneros inciampano sul terreno di casa contro il Levante perdendo per 2-0 (reti di Morales e De Frutos) appena 3 giorni dopo aver concesso il pareggio alla stessa squadra valenciana nel recupero della seconda giornata. Con una sola vittoria nelle ultime 4 gare gli uomini di Simeone vedono assottigliarsi sempre di più l'ampio vantaggio guadagnato nei mesi precedenti. Real Madrid e Siviglia, reduci rispettivamente da 4 e 6 vittorie consecutive in campionato, stanno infatti tornando all'assalto del primo posto, lontano soltanto una manciata di punti.

L'eco della prima sconfitta stagionale dell'Atlético al Wanda Metropolitano arriva fino a Valladolid dove il Real Madrid, impegnato nel posticipo del sabato, sfrutta il passo falso dei cugini e grazie al gol di Casemiro blinda una vittoria fondamentale per le ambizioni delle Merengues. Settimana difficile per il Barcellona che, dopo la batosta in Champions, non va oltre l'1-1 in casa contro il Cadice (reti su rigore di Messi e Fernandez). Ad approfittare del momento di appannamento dei blaugrana spunta il Siviglia: con il successo per 2-0 sull'Osasuna i rojiblancos del Papu Gomez scavalcano il Barça e si portano al terzo posto in classifica.

In zona Europa League vincono Betis (1-0 sul Getafe) e Real Sociedad: i baschi travolgono l'Alaves per 4-0 con tripletta di un incontenibile Isak, già arrivato a quota 12 gol in campionato. Solo un pareggio, invece, per il Villarreal che al San Mamés di Bilbao passa in vantaggio con una staffilata da fuori area di Gerard Moreno, ma incassa l'1-1 dell'Athletic firmato da Berenguer appena prima dell'intervallo.

Sembra finalmente in ripresa il Valencia, tornato ad affacciarsi a metà classifica grazie alla preziosa vittoria sul Celta Vigo. Al Mestalla deve però scoccare il 90' prima che la squadra di casa riesca ad avere la meglio sugli avversari, rimasti in 10 per oltre mezz'ora in seguito all'espulsione del portiere Blanco. Ci pensano Vallejo e Gameiro, entrambi partiti dalla panchina, a regalare la vittoria ai giallorossi con le due reti siglate rispettivamente al 94' e 97'. Vittoria importante in chiave classifica anche per l'Elche che supera di misura l'Eibar grazie all'incornata di Dani Calvo e raggiunge proprio la squadra basca a quota 21.

C'è grande equilibrio nelle zone più calde della classifica dove le ultime 5 squadre sono racchiuse in appena 4 punti. Il discorso salvezza è ancora apertissimo perfino per il fanalino di coda Huesca, vittorioso in rimonta su un Granada rimaneggiato in vista dell'impegno in Europa League contro il Napoli. Con il successo sugli andalusi l'Huesca si porta a -2 dal quart'ultimo posto e infiamma ancor di più la lotta per non retrocedere.

I risultati della 24° giornata

Real Betis-Getafe 1-0

Elche-Eibar 1-0

Atlético Madrid-Levante 0-2

Valencia-Celta Vigo 2-0

Real Valladolid-Real Madrid 0-1

Barcellona-Cadice 1-1

Real Sociedad-Alavés 4-0

Huesca-Granada 3-2

Athletic Bilbao-Villarreal 1-1

Osasuna-Siviglia 0-2

La classifica alla 24° giornata

Atlético Madrid* 55

Real Madrid 52

Siviglia* 48

Barcellona* 47

Real Sociedad 41

Villarreal 37

Real Betis 36

Levante 31

Granada 30

Athletic Bilbao* 29

Celta Vigo 29

Valencia 27

Osasuna 25

Cadice 25

Getafe 24

Alavés 22

Eibar 21

Elche** 21

Real Valladolid 21

Huesca 19

* Atlético Madrid, Siviglia, Barcellona e Athletic Bilbao: una partita in meno.

** Elche: due partite in meno

Il programma della 25° giornata

Venerdì 26 febbraio

Levante-Athletic Bilbao

Sabato 27 febbraio

Eibar-Huesca

Siviglia-Barcellona

Alavés-Osasuna

Getafe-Valencia

Domenica 28 febbraio

Celta Vigo-Real Valladolid

Cadice-Real Betis

Granada-Elche

Villarreal-Atlético Madrid

Lunedì 1 marzo

Real Madrid-Real Sociedad