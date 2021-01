Il punto sulla Liga - Vincono le due madrilene, sale il Villarreal. Barça di misura contro l'Huesca

vedi letture

Il 2021 in Liga si apre ancora sotto il segno delle due squadre della capitale: il Real Madrid ferma la corsa del Celta Vigo, reduce da sette risultati utili consecutivi, con una convincente vittoria targata Lucas Vázquez e Asensio. Soffre l'Atletico Madrid ma riesce comunque a strappare il successo sul campo dell'Alaves grazie a un gol in pieno recupero di Luis Suárez. Colchoneros primi con due punti di vantaggio sui cugini e con due partite da recuperare; nono gol in campionato per il Pistolero, che agguanta Iago Aspas in testa alla classifica dei marcatori. In lotta per il titolo di Pichichi c'è anche Gerard Moreno, che torna a segnare dopo due gare all'asciutto e conduce alla vittoria il suo Villareal contro il Levante. Il Sottomarino Giallo sale in quarta posizione a una lunghezza dalla Real Sociedad, bloccata sull'1-1 in casa dall'Osasuna, al terzo pareggio consecutivo in altrettante gare disputate. Basta un gol di de Jong al Barcellona per avere la meglio sul fanalino di coda Huesca e salire in quinta posizione, a ridosso della zona Champions League. Oscenses ultimi con nessuna gara da recuperare rispetto alle dirette avversarie per la salvezza; sempre più a rischio la permanenza di Michel sulla panchina dei galiziani.

FRENANO SIVIGLIA E GRANADA, IL VALENCIA NON SA PIÙ VINCERE - Scivola in sesta posizione il Siviglia dopo l'1-1 maturato nel derby andaluso contro il Real Betis: a Suso risponde Canales. Manca l'aggancio alla zona Europa il Granada, sconfitto 2-0 sul campo dell'Eibar: la doppietta di Bryan Gil permette ai Los Armeros di allontanarsi dalla zona calda della classifica e piazzarsi alle spalle di Balompié e Athletic Bilbao, vittorioso di misura sull'Elche grazie al secondo centro in campionato di Iker Muniain. La squadra di Jorge Almiron recede in terz'ultima posizione, a pari punti con un Valencia a secco di vittorie da due mesi e fermato sull'1-1 in casa dal Cadice nel posticipo del lunedì. Respira, invece, il Valladolid che ritrova il successo dopo tre gare con un solo punto all'attivo: è Weissman a decidere lo scontro salvezza sul campo del Getafe; Azulones a un punto dalla zona retrocessione. Squadre nuovamente in campo nel fine settimana per le partite del 18° turno di campionato, ma prima si disputerà il recupero della 2ªgiornata tra Athletic Bilbao e Barcellona il giorno dell'Epifania.

RISULTATI 17ª GIORNATA

Villarreal-Levante 2-1

Betis-Siviglia 1-1

Getafe-Valladolid 0-1

Real Madrid-Celta Vigo 2-0

Athletic Bilbao-Elche 1-0

Alaves-Atletico Madrid 1-2

Real Sociedad-Osasuna 1-1

Eibar-Granada 2-0

Huesca-Barcellona 0-1

Valencia-Cadice 1-1

PROGRAMMA 18ª GIORNATA

08/01 ore 21 Celta Vigo-Villarreal

09/01 ore 14 Siviglia-Real Sociedad

09/01 ore 16.15 Atl.Madrid-Ath.Bilbao

09/01 ore 18.30 Granada-Barcellona

09/01 ore 21 Osasuna-Real Madrid

10/01 ore 14 Levante-Eibar

10/01 ore 16.15 Cadice-Alaves

10/01 ore 18.30 Elche-Getafe

10/01 ore 21 Valladolid-Valencia

11/01 ore 21 Huesca-Betis

CLASSIFICA

Atletico Madrid 38**

Real Madrid 36

Real Sociedad 30***

Villarreal 29

Barcellona 28*

Siviglia 27**

Granada 24*

Celta Vigo 23

Ath.Bilbao 21

Cadice 20

Betis 20

Eibar 19

Levante 18*

Alaves 18

Valladolid 18

Getafe 17*

Valencia 16

Elche 16**

Osasuna 14*

Huesca 12

*Una partita in meno

** Due partite in meno

***Una partita in più