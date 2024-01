Ufficiale Empoli, dall'Albania arriva il difensore classe 2006 Adi Kurti

Rinforzo per il settore giovanile dell'Empoli, che ha depositato il trasferimento di Adi Kurti, difensore centrale classe 2006 albanese che si lega in modo in modo definitivo al club azzurro.

Il giovane arriva dal Sh.S.Pepa, squadra albanese appunto.