Empoli, per la porta del prossimo anno si pensa al ritorno di Sepe. Ma per solo ora timidi contatti

Luigi Sepe potrebbe tornare a difendere i pali della porta dell’Empoli nella prossima stagione. L’attuale numero uno del Parma fu lanciato in Serie A proprio dal club toscano ai tempi di Sarri, quando giocò da titolare la prima stagione degli azzurri in Serie A, e potrebbe tornare qualora l’Empoli fosse promosso in Serie A e i ducali dovessero retrocedere in Serie B. Lo riferisce Empolichannel.it parlando di contatti al momento molto timidi anche se il rapporto con l’agente del calciatore, Mario Giuffredi, è buono e questo potrebbe favorire l’affare. Un ostacolo però potrebbe essere rappresentato dalla presenza di Alberto Brignoli che negli ultimi due anni ha giocato su ottimi livelli diventando anche un punto fermo dello spogliatoio empolese.